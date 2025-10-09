Karma Gücü En Yüksek 4 Burç: Evren Onları Asla Bekletmiyor!

Akrep burcu evrenin gizemli tarafıyla doğal bir bağa sahiptir. Ne düşündüklerini ve hissettiklerini evren çok hızlı bir şekilde yankılar. Birine iyi davrandıklarında karşılığını beklenmedik şekilde alırlar ama negatif enerji yaydıklarında aynı hızla geri döner.

Akreplerin enerjisi çok yoğun olduğu için karmaları da güçlüdür. Hayatta yaşadıkları olaylar genelde kendi niyetlerinin yansıması gibidir. Bu yüzden Akrep için “düşündüğüne dikkat et” sözü, neredeyse hayat mottosudur.