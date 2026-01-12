onedio
article/comments
article/share
İpek Filiz Yazıcı'yla 3 Ay Önce Boşanan Ufuk Beydemir Hakkında Şok Aşk İddiası!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.01.2026 - 10:57

İpek Filiz Yazıcı'dan 3 ay önce boşanan Ufuk Beydemir'in sosyal medya paylaşımları dikkat çekti. @thebacim'ın fark ettiği detayla işler iyice alevlendi! Ufuk Beydemir yeni bir aşka mı yelken açtı?

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Şok boşanmaların yaşandığı 2025 yılının son birkaç ayında tansiyon hiç düşmemiş, bir gol de İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'den gelmişti.

2022 yılında önce Roma'da sonra da Fuat Paşa Yalısı'nda 'Evet' diyerek evlenen İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in boşandığı 2025'in ekim ayının son haftalarında ortaya çıkmıştı. 

Üç yıldır birlikte olsalar da senelerdir birlikteymişçesine tencere kapak gibi bir enerjiye sahip olan ikilinin bir anda boşanmaya karar vermesi gündeme bomba gibi oturmuştu.

Tüm bağlarını bir anda koparan ikili, birbirlerinin hayatlarından hiç var olmamışçasına çıktılar.

Geçtiğimiz saatlerde ise Ufuk Beydemir'in 'hızlı' hamleleri dikkat çekti!

Sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulunan ve takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ufuk Beydemir, büyük bir öz güvenle prime döneminin 'şu an' olduğunu söylerken bir de sakızdan çıkan aşk falını paylaştı.

Buraya kadar yine her şey tamamdı da asıl işleri karıştıran @thebacim hesabının fark ettiği olay detay oldu!

Ufuk Beydemir'in Manifest'le parlayan ve grubun en dikkat çekici isimlerinden biri olan Zeynep Oktay'ın fotoğraflarını kalp bıraktığı ortaya çıktı. 

İkilinin bir tanışma döneminde olduğu, hamlenin de Ufuk Beydemir'den geldiği düşünülüyor!

