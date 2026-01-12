Karadenizli Şarkıcı Sinan Özen'in Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!
Karadenizli şarkıcı Sinan Özen, uzun süredir ortalarda gözükmüyordu. Bülent Ersoy'la beraber bir davette boy gösteren Sinan Özen'in son hali ağızları açık bıraktı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bir döneme damgasını vuran Karadenizli şarkıcı Sinan Özen’i tanırsınız.
Uzun bir süredir sesi soluğu çıkmayan, davetlerde de göremediğimiz Sinan Özen geçtiğimiz günlerde yeni bir paylaşımda bulundu.
Sinan Özen'in son hali Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau'ya benzetildi!
