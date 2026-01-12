onedio
Karadenizli Şarkıcı Sinan Özen'in Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Lila Ceylan
12.01.2026 - 09:56

Karadenizli şarkıcı Sinan Özen, uzun süredir ortalarda gözükmüyordu. Bülent Ersoy'la beraber bir davette boy gösteren Sinan Özen'in son hali ağızları açık bıraktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bir döneme damgasını vuran Karadenizli şarkıcı Sinan Özen’i tanırsınız.

90’lı yılların duygusal şarkılarıyla hafızalara kazınan Sinan Özen, güçlü sesi, kendine has yorumu ve Karadeniz’in içtenliğini taşıyan tavrıyla Türk pop-fantezi müziğinde ayrı bir yer edindi. 

“Sigaramın Dumanına Sarsam”, “Evlere Şenlik”, “Öpsene Beni” gibi hitlerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sinan Özen, hem romantik şarkıları hem de sahnedeki samimi duruşuyla uzun yıllar adından söz ettiren isimlerden biri oldu.

Uzun bir süredir sesi soluğu çıkmayan, davetlerde de göremediğimiz Sinan Özen geçtiğimiz günlerde yeni bir paylaşımda bulundu.

Diva Bülent Ersoy'la beraber bir düğüne katılan Sinan Özen, paylaşımına 'Özel bir düğünden kıymetli bir hatıra… Türk müziğinin divası Bülent Ersoy, sevgili menajerim Haluk Şentürk, kardeşim Hızır Özen ve ben. Hayatlarını birleştiren çifte bir ömür mutluluklar diliyorum.' notunu düştü. 

Dikkat çeken detay ise Sinan Özen'in değişimi oldu.

Sinan Özen'in son hali Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau'ya benzetildi!

Karadenizli Sinan gitmiş, Kanadalı Justin gelmiş yorumları havada uçuştu.

