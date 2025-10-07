onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
İlişkilerde En Çok Çuvallayan 4 Burç: Aşkı Yönetmekte Başarılı Değiller

İlişkilerde En Çok Çuvallayan 4 Burç: Aşkı Yönetmekte Başarılı Değiller

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.10.2025 - 23:12

İlişkilerde denge kurmak herkes için kolay değildir. Bazı burçlar fazla duygusal davranır, bazıları fazla kontrolcü olur, kimisi de iletişimi abartıp işleri karıştırır. Aşkı çok isterler ama yaşarken genelde kendi duygularına yenilirler. Sonra da 'ben nerede hata yaptım?' diye düşünürler. İşte iyi niyetine rağmen ilişkilerde sık sık çuvallayan, aşkı yönetemeyen ama yine de pes etmeyen 4 burç!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yengeç

Yengeç burcu ilişkilere kalbini tamamen verir. Ama tam da bu yüzden çoğu zaman fazla verici davranır. Partnerine fazlasıyla bağlanır, her duyguyu abartılı yaşar. Bu da ilişkiyi sağlıklı ilerletmek yerine boğucu hale getirebilir.

Yengeç’in en büyük hatası, karşısındakini kurtarma isteğidir. Sevdiği kişiyi mutlu etmek isterken kendi sınırlarını unutur.

İkizler

İkizler burcu flörtte şahane ama ilişkide biraz dağınıktır. Duyguları sık sık değiştiği için karşısındaki kişi ne hissettiğini anlamakta zorlanır. Bir gün aşırı ilgili, ertesi gün soğuk davranabilir. Bu da ilişkide kafa karışıklığı yaratır.

İkizler’in niyeti kötü değildir ama tutarsız davranışları partnerini yorar. 'Sıkıldım' moduna geçtiğinde aniden uzaklaşabilir.

Koç

Koç burcu aşkı bir yarış gibi yaşar. İlk başta ilgisini çeken kişiyi elde etmek için her şeyi yapar ama ilişkide sabırsız davranır. Her şey hemen olsun, her şey mükemmel gitsin ister. Bu aceleci tavır çoğu zaman ilişkiyi hızlı başlatıp hızlı bitirmesine neden olur.

Koç’un dürtüsel halleri, tartışmalarda da işleri karıştırabilir. O anda ne hissediyorsa söyler, sonra pişman olur. Fakat zarar çoktan verilmiştir.

Terazi

Terazi burcu ilişkide dengeyi bulmak ister ama ironik bir şekilde en çok dengesizliği kendisi yaşar. Herkesi memnun etmeye çalışırken kendi duygularını bastırır. Bu da bir süre sonra içten içe patlamasına neden olur.

Ayrıca Terazi’nin kararsızlığı meşhurdur. 'Kalmalı mıyım, gitmeli miyim?' ikileminde ilişkiyi kendi elleriyle sabote eder.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın