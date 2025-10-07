İlişkilerde En Çok Çuvallayan 4 Burç: Aşkı Yönetmekte Başarılı Değiller

Koç burcu aşkı bir yarış gibi yaşar. İlk başta ilgisini çeken kişiyi elde etmek için her şeyi yapar ama ilişkide sabırsız davranır. Her şey hemen olsun, her şey mükemmel gitsin ister. Bu aceleci tavır çoğu zaman ilişkiyi hızlı başlatıp hızlı bitirmesine neden olur.

Koç’un dürtüsel halleri, tartışmalarda da işleri karıştırabilir. O anda ne hissediyorsa söyler, sonra pişman olur. Fakat zarar çoktan verilmiştir.