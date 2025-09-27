Temastan Hoşlanmayan 4 Burç: Doğuştan Mesafeliler!

Başak burcu düzen ve kontrolü sever. Fazla fiziksel temas onların kişisel alanını ihlal ediyormuş gibi hissettirir. Sarılmak, kucaklaşmak ya da sürekli dokunmak yerine sevgilerini davranışlarıyla göstermeyi tercih ederler.

Başak burcunun mesafeli tavrı yanlış anlaşılmamalıdır. Onlar için temasın zamanı ve yeri vardır. Fazlası ise rahatsızlık verir. Bu yüzden Başak sevgisini daha çok küçük jestlerle ifade eder.