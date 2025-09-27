onedio
Temastan Hoşlanmayan 4 Burç: Doğuştan Mesafeliler!

Gökçe Cici
27.09.2025 - 15:36

Sevgi göstermenin birçok yolu vardır. Kimi sarılır, kimi el ele tutuşur, kimi de sadece yanında olarak sevgisini belli eder. Özellikle bazı burçlar için temasta bulunmak yerine kişisel alanı korumak daha önemlidir. Onlar için mesafe, sevgisizlik değil sınırların saygısıdır. 

İşte sarılmaktan çok mesafeyi tercih eden, fazla temastan hoşlanmayan 4 burç!

Başak

Başak burcu düzen ve kontrolü sever. Fazla fiziksel temas onların kişisel alanını ihlal ediyormuş gibi hissettirir. Sarılmak, kucaklaşmak ya da sürekli dokunmak yerine sevgilerini davranışlarıyla göstermeyi tercih ederler.

Başak burcunun mesafeli tavrı yanlış anlaşılmamalıdır. Onlar için temasın zamanı ve yeri vardır. Fazlası ise rahatsızlık verir. Bu yüzden Başak sevgisini daha çok küçük jestlerle ifade eder.

Kova

Kova burcu bağımsızlığına düşkündür. Fiziksel temas, özellikle sık tekrarlanınca onların özgürlük alanını kısıtlanmış gibi hissettirir. Kova için asıl bağ, dokunuşla değil, fikirlerle kurulur.

Bir Kova ile yakın olmak istiyorsanız, önceliğiniz sohbet ve zihinsel paylaşım olmalıdır. Onlar sarılmak yerine ortak hayaller kurmayı daha anlamlı bulur. Fazla temas, Kova’nın mesafe koymasına sebep olabilir.

Oğlak

Oğlak burcu ciddiyetiyle bilinir. Sevgisini göstermenin yolu onlar için fiziksel temas değildir. Sarılmak ya da el ele tutuşmak yerine, sorumluluk alarak ve güven vererek sevgisini gösterir.

Oğlak’ın mesafeli duruşu soğukluk anlamına gelmez. Onlar için duygular özel ve derindir, bu yüzden fazla temas günlük hayatta onlara samimiyetsiz gelir. Mesafeli ama sadık tavırlarıyla sevgilerini daha farklı bir şekilde hissettirirler.

İkizler

İkizler burcu sosyal ve konuşkan olsa da temas konusunda çok rahat değildir. Onlar için önemli olan zihinsel uyumdur. Sarılmak ya da sürekli dokunmak yerine sohbet etmeyi ve karşısındakini dinlemeyi tercih ederler.

İkizler’in bu tavrı, özgürlüğünü koruma isteğinden gelir. Fazla temas onları sıkılmış hissettirebilir. Bu yüzden dokunmaktan çok sözlü iletişimle bağ kurmayı seçerler.

