Her Olayı Abartan 4 Burç: Küçücük Şeyi Büyütüp Roman Haline Getiriyorlar!

Aslan burcu ilgi odağı olmayı sever ve bu özellik olaylara yaklaşımına da yansır. Küçük bir detay bile abartılı bir tepkiyle gündemin merkezine taşınabilir. 'Beni neden aramadın?' gibi basit bir konu bile saatlerce konuşulabilir.

Aslan’ın bu tavrı çoğu zaman gururundan kaynaklanır. Abartarak karşısındakine ders vermek ya da dikkatini çekmek ister. Bu yüzden onların dramatik tepkileri bazen sinir bozucu olsa da çoğunlukla eğlenceli ve teatral bir hava taşır.