Miami Heat - Chicago Bulls Maçı Zemindeki Nem Sebebiyle İptal Edildi

NBA’de Miami Heat ile Chicago Bulls arasında oynanması planlanan karşılaşma, zeminde yaşanan sorunlar nedeniyle ertelendi. Mücadelenin ABD saatiyle 19.05’te başlaması planlanıyordu ancak parkede oluşan ıslaklık nedeniyle maç yaklaşık iki saat gecikti.

Bu süre zarfında görevliler, paspas ve havlularla zemini kurutmaya çalıştı ancak sorun giderilemedi. Oyuncular ilk dakikalarda sahada şut atarak ve sohbet ederek zaman geçirirken, 19.50’de salon tamamen boşaltıldı ve takımlar soyunma odasına döndü.

Saat 20.25’te yetkililer ve bazı oyuncular yeniden sahaya çıksa da ısınma yapılmadan 20.45’te tekrar ayrıldılar. Yetkililer, nihai kararı 20.53’te duyurarak karşılaşmanın ertelendiğini açıkladı.