Miami Heat - Chicago Bulls Maçı Zemindeki Nem Sebebiyle İptal Edildi

Miami Heat - Chicago Bulls Maçı Zemindeki Nem Sebebiyle İptal Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
09.01.2026 - 19:09

NBA’de dün oynanması gereken Miami Heat–Chicago Bulls maçı, parkede oluşan aşırı nem ve rutubet nedeniyle yapılamadı. Karar büyük tepki çekerken, yaklaşık 18 bin seyircinin bulunduğu Kaseya Center iki saat içinde tahliye edildi.

İki saat karar beklendi.

İki saat karar beklendi.

NBA’de Miami Heat ile Chicago Bulls arasında oynanması planlanan karşılaşma, zeminde yaşanan sorunlar nedeniyle ertelendi. Mücadelenin ABD saatiyle 19.05’te başlaması planlanıyordu ancak parkede oluşan ıslaklık nedeniyle maç yaklaşık iki saat gecikti.

Bu süre zarfında görevliler, paspas ve havlularla zemini kurutmaya çalıştı ancak sorun giderilemedi. Oyuncular ilk dakikalarda sahada şut atarak ve sohbet ederek zaman geçirirken, 19.50’de salon tamamen boşaltıldı ve takımlar soyunma odasına döndü.

Saat 20.25’te yetkililer ve bazı oyuncular yeniden sahaya çıksa da ısınma yapılmadan 20.45’te tekrar ayrıldılar. Yetkililer, nihai kararı 20.53’te duyurarak karşılaşmanın ertelendiğini açıkladı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
