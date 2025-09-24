onedio
Ciddi İlişkiden Kaçan 4 Burç: Söz Geleceğe Gelince Buharlaşıyorlar!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.09.2025 - 11:52

Aşk her burç için farklı bir oyun alanı gibidir. Kimileri bağlanmayı severken kimileri ise ciddiyet kelimesini duyduğunda ürkekleşir. Güzel başlayan sohbetler, gelecek planlarına gelince bir anda havada kalır. Bu burçlar için 'hadi biraz ciddi konuşalım' cümlesi adeta büyü gibi işler, anında kaçarlar!

İşte ilişkide ciddiyet konuşulunca ortadan kaybolmaya meyilli 4 burç!

Yay

Yay burcu özgürlüğüne düşkündür. Onlar için hayatın keyfi, anı yaşamaktır. Bu yüzden ilişki ilerlese de 'gelecekte ne yaparız, evlilik düşünüyor muyuz?' gibi sorular geldiğinde içten içe panik yaparlar. Kaçış yolları hazırdır... Ya konuyu değiştirirler ya da birkaç gün ortadan kaybolurlar.

Yay burcunun bu tavrı aslında bağlanmak istememesinden değil, sorumluluk yükü hissetmesinden kaynaklanır. Biraz zaman tanındığında geri gelirler ama o an için ciddi konuşmalardan uzak durmayı tercih ederler.

İkizler

İkizler burcu flörtleşmeyi, eğlenmeyi çok sever. Onlar için sohbetin hafif ve keyifli olması önemlidir. Ciddiyet konuşulduğunda ise enerjileri bir anda düşer. Hatta bazen aniden konu değiştirme ya da şakaya vurma taktiğiyle kurtulmaya çalışırlar.

Ciddi konular, İkizler için bağlanma baskısını çağrıştırır. Bu yüzden biraz mesafe koyabilirler. Zamanla alışsalar da ilk etapta ciddiyet kelimesi onların adımlarını yavaşlatır, hatta kaybolmalarına sebep olabilir.

Kova

Kova burcu ilişkilerde bağımsızlığını korumak ister. Onlar için ilişki, beraber eğlenmek ve fikir paylaşmaktır. Ciddiyet konuşulmaya başlandığında ise kendilerini köşeye sıkışmış gibi hissederler. O yüzden bu tür anlarda biraz yalnız kalma bahanesiyle uzaklaşabilirler.

Tavırları, partnerleri tarafından soğukluk olarak algılansa da aslında Kova, kendi alanını koruma derdindedir. Fazla baskı hissettiklerinde ilişkiden tamamen uzaklaşabilirler. Bu yüzden Kova ile ciddi konulara girerken temkinli olmak gerekir.

Koç

Koç burcu hızlı hareket eden, anı yaşamayı seven bir burçtur. İlişkinin eğlenceli kısmında harikadır ama konu ciddiyete gelince adeta frene basar. 'Hadi geleceğimizi konuşalım' dendiğinde ya öfkeyle konuyu kapatır ya da kaybolur.

Bu durum onların bağlanmak istemediği anlamına gelmez. Sadece Koç, baskı hissettiğinde tepkisel davranır. Zamanı geldiğinde adım atar ama anı yaşamak onların en büyük önceliği olduğu için ciddi konuşmalar genelde onları ürkütür.

