Ciddi İlişkiden Kaçan 4 Burç: Söz Geleceğe Gelince Buharlaşıyorlar!

Yay burcu özgürlüğüne düşkündür. Onlar için hayatın keyfi, anı yaşamaktır. Bu yüzden ilişki ilerlese de 'gelecekte ne yaparız, evlilik düşünüyor muyuz?' gibi sorular geldiğinde içten içe panik yaparlar. Kaçış yolları hazırdır... Ya konuyu değiştirirler ya da birkaç gün ortadan kaybolurlar.

Yay burcunun bu tavrı aslında bağlanmak istememesinden değil, sorumluluk yükü hissetmesinden kaynaklanır. Biraz zaman tanındığında geri gelirler ama o an için ciddi konuşmalardan uzak durmayı tercih ederler.