Asla Özür Dilemeyi Bilmeyen 4 Burç: Hep Haklı Çıkmayı Başarıyorlar!

Gökçe Cici
23.09.2025 - 23:59

Özür dilemek kimileri için çok doğal bir davranışken, bazı burçlar için tam bir işkence gibidir. Onlar için hata yapmak kabul edilebilir ama bunu dile getirmek? İşte orada işler değişir. Hatalarını kabul etmek yerine konuyu çarpıtır, bahaneye sarılır ya da üstüne konuşup geçiştirirler. İşte yanlış yaptıklarında bile özür dilemek yerine bin bir yol bulan, hep kendini haklı çıkaran 4 burç!

Koç

Koç burcu fevri ve hızlı hareket eder. Bazen öfkesine yenik düşer, kırıcı şeyler söyler ama iş özür dilemeye gelince direksiyonu hemen başka yöne kırar. Ona göre zaten haksız değildir, en fazla 'fazla dürüst' davranmıştır. Bu yüzden özür kelimesi pek ağızlarından çıkmaz.

Yakın çevresi bu özelliğini bilir, kırgınlıkları genelde zaman içinde unutmaya bırakır. Koç ise 'Ben zaten öyle demek istememiştim' diyerek işin içinden çıkar. Özür dilemek yerine konuyu değiştirmek ya da gülerek geçiştirmek, Koç’un klasik taktiklerindendir.

Aslan

Aslan burcu gururuyla tanınır. Onun için özür dilemek, tahtından bir adım geri çekilmek gibidir. Haklı olmasa bile haklı görünmek ister. Bu yüzden özür beklemek, Aslan’ı tanıyanlar için boş bir hayal olabilir.

İlişkilerinde bu tavır zaman zaman sorun yaratsa da, Aslan bunu karizmasıyla toparlamayı başarır. Hatalarını kabul etmek yerine partnerine jest yapar, dikkatini başka yöne çeker. 'Özür' kelimesi ağızdan çıkmasa bile tavırlarıyla gönül almayı tercih eder.

Akrep

Akrep burcu yoğun duygularıyla hareket eder ve hata yaptığında bile bunu kabul etmekte zorlanır. Çünkü ona göre zaten her şeyin bir sebebi vardır ve özür dilemek, o derin planlarının önünde engeldir. Üstelik gururlu tavırları, özür dilemelerini daha da zorlaştırır.

Onlar genelde 'Ben zaten haklıydım, sen yanlış anladın' diyerek işin içinden çıkar. Özür dilemek yerine karşısındakini ikna etmeyi ya da suçun bir kısmını ona yüklemeyi tercih eder. Bu yüzden Akrep’ten net bir özür duymak, neredeyse imkansızdır.

Oğlak

Oğlak burcu sorumluluk sahibidir ama konu özür dilemeye gelince işler değişir. Çünkü onlar için hata yaptığını kabul etmek, otoritesine gölge düşürmek gibidir. Bu yüzden genellikle konuyu geçiştirir, hatasını düzeltir ama özür kelimesini bir türlü kullanmaz.

Çevresindekiler zamanla bu tavra alışır. Çünkü Oğlak, hatasını telafi etmeyi özür dilemeye tercih eder. 'Özür dilerim' demez ama ertesi gün size kahve getirir ya da işinizi kolaylaştırır. Yani sözle değil, davranışla özür diler ama bunu da asla açıkça kabul etmez.

