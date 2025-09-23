Asla Özür Dilemeyi Bilmeyen 4 Burç: Hep Haklı Çıkmayı Başarıyorlar!

Koç burcu fevri ve hızlı hareket eder. Bazen öfkesine yenik düşer, kırıcı şeyler söyler ama iş özür dilemeye gelince direksiyonu hemen başka yöne kırar. Ona göre zaten haksız değildir, en fazla 'fazla dürüst' davranmıştır. Bu yüzden özür kelimesi pek ağızlarından çıkmaz.

Yakın çevresi bu özelliğini bilir, kırgınlıkları genelde zaman içinde unutmaya bırakır. Koç ise 'Ben zaten öyle demek istememiştim' diyerek işin içinden çıkar. Özür dilemek yerine konuyu değiştirmek ya da gülerek geçiştirmek, Koç’un klasik taktiklerindendir.