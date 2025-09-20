Rüyaları Gerçek Çıkan 4 Burç: Sezgileriyle Herkesi Şaşırtıyorlar!

Balıkların hayal gücü zaten normalde de sınırları zorlar, rüyalara gelince ise işler iyice film tadına dönüşür. Gördükleri rüyalar bazen öyle sembollerle doludur ki sabah kalkınca kendilerini rüya yorumcusu gibi hissederler. Birkaç gün sonra da o sembollerin gerçeğe dönüştüğünü görünce “yine bildim” derler.

Onların bu yönü çevresindekileri şaşırtır, hatta biraz korkutabilir. Çünkü Balık bir kere “ben bunu rüyamda görmüştüm” dediğinde, herkesin içinden “eyvah, şimdi kesin olacak” düşüncesi geçer. Bu yüzden Balık’ın rüyaları çoğu zaman sohbet konusu olur.