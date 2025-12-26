Alice’in Labirentinde Saklı Gerçekler

Gerçekte ise, Christ Church Koleji'nin dekanının kızıydı o; nehir rüzgârının okşadığı kestane dalgaları, gözlerinde Thames'in mavi yansımasıyla dans eden bir çocuk. Carroll'un kalemi, onu bir aynanın büyüsüyle dönüştürmüştü –görüntüyü büken, ama kalbinin kahverengi sıcaklığını saklayan bir illüzyon, tıpkı sonbahar yapraklarının altında gizlenen toprağın nemli kokusu gibi.

Ve o Cheshire Kedisi'nin sonsuz sırıtışı? Ah, o bir ağacın dallarından doğmuş bir gülümsemeydi; Alice'in bahçesindeki o yaşlı meşe, kökleri toprağın eski yaralarına sarılmış, dalları geceleyin bir kedinin pırıl pırıl dişlerini andıran kıvrımlarla göğe meydan okuyan. Dokunun bir gün o kabuğa; parmaklarınız altında, rüzgârın fısıldadığı kahkahalar titreşir, yapraklar arasında unutulmuş bir tebessüm, ayın gümüş bıçağıyla oyulmuş gibi saklı kalır.

Masalın labirentinde, Alice'in dudaklarına değen sahte kaplumbağa çorbası, Viktorya sofralarının en kara büyüsünü barındırırdı –bir iksir, zehirli bir bal gibi tatlı, iğrenç bir gerçekle yoğrulmuş. Dana beyni, başı ve toynaklarından kaynatılmış o koyu sıvı, pahalı bir hayalin ucuz gölgesiydi; soyluların açgözlülüğü, bir fincanın dibinde tortulaşır, her yudumda dönemin çürüyen kemiklerini andıran bir lezzet bırakırdı –tuzlu, metalik, unutulmaz bir lanet.