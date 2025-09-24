Faldan Anlayan 4 Burç: Hisleriyle Geleceği Görüyorlar!

Balık burcu hayal gücü ve sezgileriyle öne çıkar. Onlar için fal bakmak, hislerini aktarma yoludur. Kahve fincanındaki küçük bir leke bile Balık’ın gözünde bir hikâyeye dönüşebilir. Bu yüzden söyledikleri sık sık çevresindekileri şaşırtır.

Balık burcu, karşısındaki kişinin ruh halini kolayca hisseder. Bu duygusal bağ sayesinde fal yorumları çoğu zaman tam isabet olur. Fincana bakarken anlattıkları sadece semboller değil, aslında sezgilerinin tercümesidir.