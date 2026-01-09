İflas Eden Türkiye’nin 46 Yıllık Şirketinden Kafaları Karıştıran Açıklama

Merhabahaber'den Mesut Turan'ın haberine göre iflas kararının ardından Giba mağazalarının kapalı olduğu görüldü. Konya'nın önde gelen markanın neden kepenk indirdiği vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Bayramlar, düğünler gibi önemli günlerde Konyalıların ilk tercihi olan Giba Şekerleme’den kepenklerin kapalı olmasıyla ilgili açıklama geldi. Turan’a konuşan şirket yetkilileri hizmete kaldıkları yerden devam edeceklerini duyurdu. Firma yetkilileri mağazalarda yenileme çalışmasının gerçekleştirildiğini dile getirerek satışa tekrar başlayacaklarını duyurdu.