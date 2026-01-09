İflas Eden Türkiye’nin 46 Yıllık Şirketinden Kafaları Karıştıran Açıklama
Türkiye'de 'Mevlana şekeri'nin üreticisi olan Konya'nın önde gelen firmalarından Giba Şekerleme'nin geçen gün iflas sürecinin başladığı duyurulmuştu. Konkordato talebi reddedilen şirketten yeni bir açıklama geldi. Merhabahaber'den Mesut Turan'ın haberine göre, Konya'da kepenkleri kapalı olan şirket, tekrar satışa başlayacaklarını duyurdu.
Konya'dan dünyaya yayılan 'Mevlana şekeri'nin üreticisi şirket iflasını duyurmuştu.
46 yıllık şirketten kafa karıştıran açıklama.
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
La ne diyonuz la, bize ne la, allaan konyasının esnafı kapatıyomuş bilmem ne bize ne la
Fotoğraftaki fabrika mı yoksa bakkal Ali amcanın köşem bakkaliyesi mi? 🥸
Resimdeki bu şekeri severek yiyen var mı gerçekten?