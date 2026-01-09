onedio
İflas Eden Türkiye’nin 46 Yıllık Şirketinden Kafaları Karıştıran Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.01.2026 - 19:37

Türkiye'de 'Mevlana şekeri'nin üreticisi olan Konya'nın önde gelen firmalarından Giba Şekerleme'nin geçen gün iflas sürecinin başladığı duyurulmuştu. Konkordato talebi reddedilen şirketten yeni bir açıklama geldi. Merhabahaber'den Mesut Turan'ın haberine göre, Konya'da kepenkleri kapalı olan şirket, tekrar satışa başlayacaklarını duyurdu.

Konya'dan dünyaya yayılan 'Mevlana şekeri'nin üreticisi şirket iflasını duyurmuştu.

1980 yılından bu yana Konya'da faaliyet gösteren ve Mevlana şekerinin önemli üreticisi olan Giba Şekerleme'nin iflas süreci başlamıştı. Geçen günlerde şirketin konkordato talebinin mahkeme tarafından reddedildiği belirtilmişti. İflas sürecine resmen giren şirketten yeni açıklama geldi.

46 yıllık şirketten kafa karıştıran açıklama.

Merhabahaber'den Mesut Turan'ın haberine göre iflas kararının ardından Giba mağazalarının kapalı olduğu görüldü. Konya'nın önde gelen markanın neden kepenk indirdiği vatandaşlar arasında merak konusu oldu. Bayramlar, düğünler gibi önemli günlerde Konyalıların ilk tercihi olan Giba Şekerleme’den kepenklerin kapalı olmasıyla ilgili açıklama geldi. Turan’a konuşan şirket yetkilileri hizmete kaldıkları yerden devam edeceklerini duyurdu. Firma yetkilileri mağazalarda yenileme çalışmasının gerçekleştirildiğini dile getirerek satışa tekrar başlayacaklarını duyurdu.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
kenanöz kenan

La ne diyonuz la, bize ne la, allaan konyasının esnafı kapatıyomuş bilmem ne bize ne la

H.ibrehim

Fotoğraftaki fabrika mı yoksa bakkal Ali amcanın köşem bakkaliyesi mi? 🥸

Meloni

Resimdeki bu şekeri severek yiyen var mı gerçekten?