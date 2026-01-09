onedio
Tarım Bakanlığı Yeni Taklit-Tağşiş Listesini İfşa Etti: 16 Marka Gıdada Hile Yaptı!

Tarım Bakanlığı Yeni Taklit-Tağşiş Listesini İfşa Etti: 16 Marka Gıdada Hile Yaptı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
09.01.2026 - 18:17

Tarım ve Orman Bakanlığı ‘Güvenilir Gıda’ isimli internet sitesinde gıdada taklit ve tağşiş yapan yeni markaları paylaştı. Bakanlığın paylaştığı yeni listede 16 marka yer aldı. Lahmacun harcında dil, yoğurtta nişasta tespit edildi. İşte gıdada hile yapan markalar!

Tarım Bakanlığı yeni taklit-tağşiş listesini ifşa etti.

Tarım Bakanlığı yeni taklit-tağşiş listesini ifşa etti.

Halk sağlığıyla oynayan ve gıdada hile yapan markalar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılıyor. Son taklit-tağşiş listesi 8 Ocak 2026 tarihinde açıklandı. 'Güvenilir Gıda' isimli internet sitesinde paylaşılan listeye göre köftede kanatlı eti, lahmacun harcında dil, yoğurt ve peynirde nişasta tespit edildi. Markaların belirlenen mevzuata uymadıkları ve vatandaşı kandırdığı ortaya çıktı.

Gıdada hile yapan markalar hangisi?

Gıdada hile yapan markalar hangisi?

Eymen Efe Süt Mamulleri:

Tost Peyniri (1000g) / Bitkisel Yağ ve Natamisin Tespiti

Eymen Efe Süt Mamulleri:

Tam Yağlı Kaşar Peyniri / Bitkisel Yağ Tespiti

Zeni Süt ve Süt Ürünleri:

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri/ Bitkisel Yağ Tespiti

Ümmetoğlu Hayvancılık:

Kaymaklı Yoğurt / Nişasta Tespiti

Topal Süt ve Süt Ürünleri:

Muhlamalık/Kuymaklık Peynir / Düşük Yağ Oranı ve Nişasta Tespiti

Hasat Unlu Mamüller:

Dana Etli Sinop Mantısı / Kanatlı Eti Tespiti

Aydınlık Gross Et Ürünleri:

Kasap Köfte / Kanatlı Eti Tespiti

Noah Group Gıda (Nuhun Sınırsız Gemisi):

Lahmacun İçi Harcı Kanatlı Eti, Sakatat (Baş ve Dil) Tespiti

Atılgan Et (Atılgan Benneyim):

Dana Kıyma / Kanatlı Eti Tespiti

Kıymada sakatat, naturel zeytinyağında tohum yağı tespit edildi. Liste şöyle devam etti:

Kıymada sakatat, naturel zeytinyağında tohum yağı tespit edildi. Liste şöyle devam etti:

Atılgan Et (Atılgan Benneyim):

Kasap Sucuk (Dana) /Kanatlı Eti Tespiti

Çıtır Lahmacun Pide Kebap:

Lahmacun Harcı / Kanatlı Eti Tespiti

Orhan Kardeşler Et ve Tavuk:

Kuzu Kıyma / Kanatlı Eti Tespiti

Saray Lokantası (Ramazan Demir):

Kıyma/ Sakatat (Taşlık) Tespiti

Oma Maden Petrol (Mudanya Köy-Koop):

Naturel Sızma Zeytinyağı / Tohum Yağları Karıştırılması

Oma Maden Petrol (Ayvalık):

Naturel Sızma Zeytinyağı / Tohum Yağları Karıştırılması

Yılmaz Aratemur (Ayvalık Berrak):

Soğuk Sıkım Zeytinyağı / Tohum Yağları Karıştırılması

Pazar Tezgahı (Ramize Şenol):

Naturel Sızma Zeytinyağı / Tohum Yağları Karıştırılması

Baldağ Gıda Sanayi (Gül Afia):

Süzme Çiçek Balı / Taklit veya Tağşiş Tespiti

Baldağ Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi:

Süzme Çiçek Balı / Taklit ve Tağşiş Tespiti

By Say Arıcılık-Tolga Say:

Süzme Çiçek Balı / Taklit veya Tağşiş Tespiti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
