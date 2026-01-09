Tarım Bakanlığı Yeni Taklit-Tağşiş Listesini İfşa Etti: 16 Marka Gıdada Hile Yaptı!
Tarım ve Orman Bakanlığı ‘Güvenilir Gıda’ isimli internet sitesinde gıdada taklit ve tağşiş yapan yeni markaları paylaştı. Bakanlığın paylaştığı yeni listede 16 marka yer aldı. Lahmacun harcında dil, yoğurtta nişasta tespit edildi. İşte gıdada hile yapan markalar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarım Bakanlığı yeni taklit-tağşiş listesini ifşa etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gıdada hile yapan markalar hangisi?
Kıymada sakatat, naturel zeytinyağında tohum yağı tespit edildi. Liste şöyle devam etti:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın