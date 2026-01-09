Tarım Bakanlığı Yeni Taklit-Tağşiş Listesini İfşa Etti: 16 Marka Gıdada Hile Yaptı!

Halk sağlığıyla oynayan ve gıdada hile yapan markalar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılıyor. Son taklit-tağşiş listesi 8 Ocak 2026 tarihinde açıklandı. 'Güvenilir Gıda' isimli internet sitesinde paylaşılan listeye göre köftede kanatlı eti, lahmacun harcında dil, yoğurt ve peynirde nişasta tespit edildi. Markaların belirlenen mevzuata uymadıkları ve vatandaşı kandırdığı ortaya çıktı.