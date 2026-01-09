İstanbul'a Kar Yağışı Uyarısı: Ünlü Prof. 'Sakın Evden Çıkmayın' Dedi: İstanbul'da Okullar da Tatil Olabilir!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), cumartesi günü Marmara Bölgesi için fırtına, Trakya kesimi için şiddetli yağış uyarısında bulundu. Fırtınanın şiddetinin saatte 90 km'ye çıkacağı bildirilirken, 48 kent için de 'sarı' alarm verildi. Öte yandan İTÜ Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, pazartesi gününe dikkat çekerek, 'Haftaya pazartesi için İstanbul'da hiç kimseye söz vermeyin. Uygun hava sıcaklığı ile yağış, tam kar kıvamında. Salı ise her zamanki gibi sallantıda şu an. Teknolojinin nimetlerinden yararlanıp evden çalışmayı düşünün derim ama sakalım yok' açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada hava tahminlerini duyuran Hava Forum hesabından yapılan paylaşımda da yoğun kar yağışı nedeniyle Pazartesi ve Salı günü İstanbul’da okulların tatil edilebileceği belirtildi.