Grok'ta Cinsel İçerikli Görsel Skandalı Büyüyor: Yapay Zeka ile Görsel Üretmek Artık Herkese Açık Değil

Ali Can YAYCILI
09.01.2026 - 15:06

Sosyal medya platformu X, yapay zeka aracı Grok üzerinden üretilen cinsel içerikli bikini görsellere gelen tepkiler üzerine radikal bir değişikliğe gitti. Platform, kimlik ve ödeme bilgilerini kontrol altında tutabilmek amacıyla görsel üretim özelliğini sadece ücretli abonelerin kullanımına sundu.

Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya devi X, yapay zeka asistanı Grok'un görsel oluşturma yeteneğine kısıtlama getirdi.

Alınan yeni kararla birlikte, sistem üzerinden görsel üretmek isteyen kullanıcıların artık ücretli abone olması gerekecek. Şirketin bu hamlesi, özellikle kadınların rızası dışında üretilen müstehcen içeriklerin sosyal medyada yayılması ve uluslararası kamuoyundan yükselen sert eleştirilerin ardından geldi.

Söz konusu kısıtlama öncesinde Grok, kullanıcıların komutları doğrultusunda mevcut fotoğraflar üzerinde değişiklik yapabiliyor ve bu durum suistimallere kapı aralıyordu. Özellikle kadın kullanıcıları hedef alan dijital manipülasyonların artması üzerine İngiliz hükümeti devreye girdi. İngiltere, medya denetleme kurumu Ofcom’a çağrıda bulunarak, X platformuna yönelik erişim engeli de dahil olmak üzere en ağır yaptırımların uygulanmasını talep etti.

Yeni sistemde, Grok’a görsel komutu veren kullanıcılara bu özelliğin sadece premium üyeler için geçerli olduğu uyarısı yapılıyor. Bu uygulama sayesinde, suç teşkil edebilecek içerikler üreten kişilerin gerçek isim ve ödeme bilgilerinin kayıt altına alınması hedefleniyor. Böylece anonim hesaplar üzerinden gerçekleştirilen ihlallerin önüne geçilmesi planlanıyor.

Ancak atılan bu adım, hukuk çevreleri ve dijital güvenlik uzmanları tarafından yeterli bulunmadı. İnternet İzleme Vakfı (IWF) yetkilileri, sadece ödeme duvarı örmenin sorunu kökten çözmediğini ve verilen zararı telafi etmediğini savunuyor. Vakıf, daha önce sistem üzerinden 11-13 yaş grubundaki çocukları andıran suç nitelikli yapay zeka içerikleri tespit edildiğini hatırlatarak, platformun daha sıkı denetimler uygulaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
