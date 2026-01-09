Grok'ta Cinsel İçerikli Görsel Skandalı Büyüyor: Yapay Zeka ile Görsel Üretmek Artık Herkese Açık Değil
Sosyal medya platformu X, yapay zeka aracı Grok üzerinden üretilen cinsel içerikli bikini görsellere gelen tepkiler üzerine radikal bir değişikliğe gitti. Platform, kimlik ve ödeme bilgilerini kontrol altında tutabilmek amacıyla görsel üretim özelliğini sadece ücretli abonelerin kullanımına sundu.
Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya devi X, yapay zeka asistanı Grok'un görsel oluşturma yeteneğine kısıtlama getirdi.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
