Punk Sahnesinin Kural Bozan Grubu! Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: The Offspring

Bazı gruplar vardır, sadece müzik yapmaz, bir dönemin ruhunu yansıtır. The Offspring de tam olarak böyle bir grup! Punk müziği dar bir çevreden çıkarıp milyonların diline dolayan, bunu yaparken de fazla ciddi olmaya hiç çalışmayan bir ekipten bahsediyoruz. Onlar şarkılarında hem dalga geçtiler hem isyan ettiler, hem eğlendirdiler hem düşündürdüler... Punk’ı sokağa salan bu grubun hikayesine gelin biraz yakından bakalım. 👇