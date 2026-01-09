Punk Sahnesinin Kural Bozan Grubu! Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: The Offspring
Bazı gruplar vardır, sadece müzik yapmaz, bir dönemin ruhunu yansıtır. The Offspring de tam olarak böyle bir grup! Punk müziği dar bir çevreden çıkarıp milyonların diline dolayan, bunu yaparken de fazla ciddi olmaya hiç çalışmayan bir ekipten bahsediyoruz. Onlar şarkılarında hem dalga geçtiler hem isyan ettiler, hem eğlendirdiler hem düşündürdüler... Punk’ı sokağa salan bu grubun hikayesine gelin biraz yakından bakalım. 👇
The Offspring, punk’ı yeraltından çıkaran gruplardan biri!
Gençlik bunalımını en net anlatan gruplardan biri!
The Offspring, cool olmaya çalışmadı.
Şarkıları bir dönemin fon müziği oldu!
“Pretty Fly (for a White Guy)” parçasıyla dünya çapında patladıkları o dönem!
Punk müzikte melodinin de güçlü olabileceğini gösterdiler!
Bu yüzden hala efsaneler!
