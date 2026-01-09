onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Punk Sahnesinin Kural Bozan Grubu! Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: The Offspring

etiket Punk Sahnesinin Kural Bozan Grubu! Müziğin Efsanelerinde Bu Hafta: The Offspring

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
09.01.2026 - 19:01

Bazı gruplar vardır, sadece müzik yapmaz, bir dönemin ruhunu yansıtır. The Offspring de tam olarak böyle bir grup! Punk müziği dar bir çevreden çıkarıp milyonların diline dolayan, bunu yaparken de fazla ciddi olmaya hiç çalışmayan bir ekipten bahsediyoruz. Onlar şarkılarında hem dalga geçtiler hem isyan ettiler, hem eğlendirdiler hem düşündürdüler... Punk’ı sokağa salan bu grubun hikayesine gelin biraz yakından bakalım. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

The Offspring, punk’ı yeraltından çıkaran gruplardan biri!

The Offspring, punk’ı yeraltından çıkaran gruplardan biri!

Punk uzun süre belli bir çevrenin, belli bir duruşun müziği gibi algılandı. The Offspring ise bu algıyı pek umursamadı. Daha ilk günden “Biz buyuz!” diyerek hem sert hem de melodik bir yol çizdiler. Bu denge, onları punk sahnesinde farklı bir yere koydu.

Gençlik bunalımını en net anlatan gruplardan biri!

The Offspring, cool olmaya çalışmadı.

The Offspring, cool olmaya çalışmadı.

Grubun belki de en samimi tarafı bu! İmaj kasmadılar, karanlık pozlar vermediler, gizem yaratmaya çalışmadılar... Oldukları gibi göründüler. Bu da dinleyiciyle aralarındaki mesafeyi azalttı. Sahnedeki halleri de, kliplerdeki tavırları da hep bu rahatlığı yansıttı.

Şarkıları bir dönemin fon müziği oldu!

“Pretty Fly (for a White Guy)” parçasıyla dünya çapında patladıkları o dönem!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Punk müzikte melodinin de güçlü olabileceğini gösterdiler!

Bu yüzden hala efsaneler!

Bu yüzden hala efsaneler!

The Offspring’in efsane olmasının sebebi sadece geçmiş başarıları değil. Bugün hala dinlendiğinde bir karşılığı olması. Şarkılar hala aynı enerjiyi veriyor, hala gülümsetiyor.. Çünkü hissettirdikleri duygular zamansız. Punk sahnesinde kural bozan olmak tam olarak da bu zaten!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın