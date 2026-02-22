onedio
Ders Çalışırken Beyninizi Pırıl Pırıl Yapacak Sözsüz Parçalar

Ders Çalışırken Beyninizi Pırıl Pırıl Yapacak Sözsüz Parçalar

22.02.2026 - 18:01

Öğrenci evinde, kütüphanede ya da çalışma masanın başında vize/final stresiyle boğuşurken odaklanmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Yan sekmede açık kalan sosyal medya bildirimleri, sokaktan gelen gürültü derken dikkatin dağılıp gidiyor.

İşte tam bu noktada, beynindeki o sisi dağıtacak, nöronlarını şaha kaldıracak ve seni adeta bir 'çalışma canavarına' dönüştürecek 14 şarkılık dev listemiz!

Max Richter - Vladimir's Blues

Hans Zimmer - Time

Olafur Arnalds - 3055

Tycho - Awake

Yann Tiersen - Comptine d'un autre été, l'après-midi

Explosions in the Sky - Your Hand in Mine

Bonobo - Cirrus

Ramin Djawadi - Light of the Seven

Joep Beving - Ab Ovo

Gustavo Santaolalla - The Last of Us Theme

Khruangbin - A Calf Born in Winter

Brian Eno - An Ending

Evgeny Grinko - Valse

Ecem Bekar - Onedio Üyesi
