Ders Çalışırken Beyninizi Pırıl Pırıl Yapacak Sözsüz Parçalar
Öğrenci evinde, kütüphanede ya da çalışma masanın başında vize/final stresiyle boğuşurken odaklanmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Yan sekmede açık kalan sosyal medya bildirimleri, sokaktan gelen gürültü derken dikkatin dağılıp gidiyor.
İşte tam bu noktada, beynindeki o sisi dağıtacak, nöronlarını şaha kaldıracak ve seni adeta bir 'çalışma canavarına' dönüştürecek 14 şarkılık dev listemiz!
Max Richter - Vladimir's Blues
Hans Zimmer - Time
Olafur Arnalds - 3055
Tycho - Awake
Yann Tiersen - Comptine d'un autre été, l'après-midi
Explosions in the Sky - Your Hand in Mine
Bonobo - Cirrus
Ramin Djawadi - Light of the Seven
Joep Beving - Ab Ovo
Gustavo Santaolalla - The Last of Us Theme
Khruangbin - A Calf Born in Winter
Brian Eno - An Ending
Evgeny Grinko - Valse
