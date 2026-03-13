Kış Uykusundan Uyandıran Enerji Deposu Parçalar
Kabul edelim; kış boyunca hepimiz birer ayı gibi kış uykusundaydık. Havalar biraz ısınmaya, güneş yüzünü göstermeye başladığına göre o paslı enerjiyi üzerimizden atmanın vakti geldi de geçiyor! 'Modum yerlerde, kolumu kaldıracak halim yok' diyenleri şöyle alalım; bu parçalar seni yataktan fırlatıp sokağa dökecek.
Lizzo - About Damn Time
The Weeknd - Blinding Lights
Queen - Don't Stop Me Now
Atiye - Salla
Sertab Erener - Kendime Yeni Bir Ben Lazım
Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
Hadise - Düm Tek Tek
Mert Demir - Ateşe Düştüm
Simge - Aşkın Olayım
Sia - Cheap Thrills
Bon Jovi - It's My Life
Bruno Mars - 24K Magic
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
