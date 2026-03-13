Kış Uykusundan Uyandıran Enerji Deposu Parçalar

Ceren Özer
13.03.2026 - 18:01

Kabul edelim; kış boyunca hepimiz birer ayı gibi kış uykusundaydık. Havalar biraz ısınmaya, güneş yüzünü göstermeye başladığına göre o paslı enerjiyi üzerimizden atmanın vakti geldi de geçiyor! 'Modum yerlerde, kolumu kaldıracak halim yok' diyenleri şöyle alalım; bu parçalar seni yataktan fırlatıp sokağa dökecek.

Lizzo - About Damn Time

Eğer güne 'Bugün o gün değil' diyerek başladıysan, Lizzo sana aksini kanıtlamak için orada. O bas gitar girdiği an omuzların istemsizce oynamaya başlıyor.

The Weeknd - Blinding Lights

80'ler kafasında, sanki bir aksiyon filminin başrolündeymişsin gibi yolları aşmanı sağlar.

Queen - Don't Stop Me Now

Freddie Mercury bağırırken yerinde oturabiliyorsan, kış uykun sandığından daha derin demektir!

Atiye - Salla

Samimiyet dedik, Atiye’siz olmaz. İçindeki o dansçıyı uyandırmak için 'salla' butonuna basmanın vakti geldi.

Sertab Erener - Kendime Yeni Bir Ben Lazım

Kış uykusundan uyanırken 'format atma' ihtiyacı hissedenlere gelsin. Yeni bir başlangıç şarkısıdır bu.

Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile

2025'in en hit parçalarından biri; ruhu doyuran ama ritmiyle de hayata bağlayan bir enerji sunuyor.

Hadise - Düm Tek Tek

Eurovison ruhu ölmez! O 'düm tek tek' sesi geldiği an insanın kanı kaynamaya, ayakları ritim tutmaya başlıyor.

Mert Demir - Ateşe Düştüm

Hem biraz efkar hem de müthiş bir ritim duygusu. Kışın son demlerinde ruhu ısıtmak için şart.

Simge - Aşkın Olayım

Tribünleri ayağa kaldıran o enerji, sabah uykunu da öyle bir ayağa kaldırır ki şaşarsın!

Sia - Cheap Thrills

Haftalık motivasyonun tam ortasına bu şarkıyı koy. Eğlenmek için paraya pula ihtiyacın olmadığını hatırlatır.

Bon Jovi - It's My Life

'Bu benim hayatım ve şimdi başlıyor!' diye bağırmak istemez misin? Gerçek bir gaz verme marşı.

Bruno Mars - 24K Magic

Saf altın değerinde bir enerji bombası. Kendini Vegas’ta bir partideymiş gibi hissettirir.

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
