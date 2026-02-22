Çince Dövmesi Var, Pembe rengini Çok Seviyor, Klarnet Çalabiliyor: Kim Bu Şarkıcı?
Bu şarkıcıyı bulabilecek misin? Sana birkaç ipucu veriyoruz, bakalım doğru tahmin edebilecek misin?
Hazır ol, başlıyoruz! 🎤
1. 8 Aralık 1984 yılında Trinidad ve Tobago'da dünyaya gelmiştir. 5 Yaşına geldiğinde New York’a taşınmıştır.
2. En sevdiği renk pembedir.
3. Akrofobidir. Yani yüksekten fazlasıyla korkmaktadır.
4. Ünlü bir şarkıcı olmadan önce geçimini sağlamak için garsonluk yapmaktaydı.
5. Harika bir aşçıdır.
6. Çeşitli yeteneklere sahip olan sanatçımız, ortaokul yıllarında klarnet çalabilmekteydi.
7. En çok sevdiği besinlerden bir tanesi de tavuk kanadıdır.
8. Sanatçımızın sol kolunda Çince bir dövme bulunmaktadır. Bu dövmenin anlamı “Tanrı her zaman benimledir.”
9. Kitap okumayı çok sevmektedir. Kitap okuma alışkanlığını ona ailesi kazandırmıştır.
10. Peki, sence kim bu şarkıcı?
