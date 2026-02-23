Hande Yener' in Baştan Sona Dinlenmeyi Hak Eden Teşekkürler Albümü
Bu albüm, aşkın her halini, ayrılığı, kabullenişi ve yeniden ayağa kalkışı konu alıyor. Her şarkıda Hande Yener’in vokalindeki o güçlü ve samimi ifadeyi hissederken, kendinizi bazen bir havaalanında veda ederken bazen de içinizdeki hesaplaşmaları bitirirken buluyorsunuz. Albüm, sadece hit şarkılarıyla değil, kıyıda köşede kalmış 'gizli hazine' niteliğindeki parçalarıyla da baştan sona kesintisiz bir müzik ziyafeti sunuyor. Eğer hala bu albümü baştan sona dinlemediyseniz, kulaklığınızı takın ve bu duygusal yolculuğa kendinizi bırakın.
1. Teşekkürler
2. Havaalanı
3. Unutulmuyor
4. Bana Anlat
5. Ben Yokum
6. Aşkın Dili
7. Dön Bana
8. Kalbine Bulutluyum
9. Keşke
10. Böyle Biriyim
11. Aşk Müziği
12. Vakti Yok
