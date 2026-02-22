Sevgili Boğa, bu haftaya sağlam bir planla başladığını hissediyoruz. Maddi konularla ilgili bir hareketlilik söz konusu olabilir. Belki bir gelir artışı ya da cazip bir teklif kapını çalabilir. Uzun zamandır beklediğin bir ödeme ya da belirsiz kalan finansal bir durumun netleşmesi, moralini yükseltecek türden.

İş hayatında istikrarlı ilerleyişin de gözlerden kaçmıyor. Tam da bu sayede yeni bir görev ya da sorumluluk almak üzere bir teklif alabilirsin. İlk etapta biraz ağır gibi görünse de bu durum uzun vadede senin için güçlü bir statü sağlayabilir. Yönetici figürleriyle yapacağın konuşmaların senin lehine sonuçlanacağı bir gün olabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise yavaş başlayan ama hızla ivme kazanan bir enerji hissediyoruz. Partnerinle daha derin bir bağ kurma fırsatın olabilir, belki de gelecek planlarını konuşma zamanı gelmiştir. Dışarıdan sakin görünen ama içinde güçlü bir tutku taşıyan bir birlikteliğe ve derin bir aşka hazır ol! Heyecanla ve tutku ile kendini aşka bırak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…