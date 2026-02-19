Sevgili Boğa, bugün Satürn ile Neptün kavuşumunun getirdiği enerjilere odaklanacağız. Bu kavuşum, gelecek planlarını ve sosyal çevreni birleştirme potansiyeliyle dolu. Bir nevi, hayatındaki tüm parçaları bir araya getirme ve bir bütün haline getirme fırsatı sunuyor. Kariyer alanında, bir ekip çalışması ya da ortaklık projesi ciddi bir teste tabi olabilir. 'Herkes üzerine düşeni yapıyor mu?' sorusu, bugünün ana teması olacak.

Zira eğer bir hayalin varsa, bu hayali tek başına gerçekleştirmek yerine, doğru insanlarla birlikte inşa etmenin daha verimli olduğunu fark edebilirsin. Tam da bu noktada bir arkadaşının aracılığıyla iş bağlantısı yapma olasılığın bir hayli yüksek. Ancak burada dikkat etmen gereken, gözünüzü boyayan vaatlere değil, somut ve gerçekçi şartlara odaklanman!

Peki ya aşk? Aşk hayatına baktığımızda ise güven temasının yoğunlaştığını görüyoruz. Partnerinle 'gelecek' hakkında konuşmalar yapabilir, birlikte yaşama, maddi düzen ya da ilişkinin statüsü gibi konuları masaya yatırabilirsin. Tabii eğer bekar isen, sosyal çevrenden biriyle yavaş ama sağlam bir yakınlaşma başlayabilir. Bugün hızlı bir tutku değil, zamanla kök salacak bir bağ oluşturabilirsin. Kalbin güvenli bir liman, sahici bir aşk arıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…