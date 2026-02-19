onedio
20 Şubat Cuma Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
20 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Şubat Cuma günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Şubat Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Satürn ve Neptün'ün büyülü kavuşumu gerçekleşiyor gökyüzünde. Ancak bu kavuşum, ne yazık ki bağışıklık sistemini biraz hassaslaştırabilir. Biliyoruz, siz genellikle yorgunluk belirtilerini görmezden gelmeyi tercih eden bir burçsun. Ancak, bedeninin sana verdiği küçük işaretleri göz ardı etmemende fayda var.

Ağır yemekler bugün senin için pek iyi bir seçenek olmayabilir. Sindirim sistemini yormak yerine, hafif ve sağlıklı yiyecekleri tercih etmek daha doğru olacaktır. Ayrıca, gün içinde biraz da açık havada kısa bir yürüyüş yapmayı düşünebilirsin. Unutma ki içsel huzurun fiziksel rahatlamanı da beraberinde getirecektir. Kendine biraz zaman ayır ve ruhunun derinliklerindeki huzuru keşfet! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

