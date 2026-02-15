Sevgili Boğa, bugün senin için biraz iniş çıkışlı bir gün olabilir. Güneş ile Uranüs karesi, iş hayatında birtakım sürprizlerle karşılaşmanı sağlayabilir. Pazartesi sabahı uyanıp ofise gittiğinde alışkın olduğun düzenin bir anda değişmiş olabileceğini görebilirsin. Belki de ekip içinde görev dağılımı yeniden yapılandırılmış olabilir veya finansal konularda beklenmedik bir karar alabilirsin.

Bu tür değişiklikler ise ilk başta biraz huzursuz edebilir seni! Ancak unutma ki her değişim bir fırsattır. Bu durum, belki de daha güçlü bir pozisyona geçiş yapmanı sağlayabilir. Bugün ayrıca maddi konularda hızlı düşünmen ve hızlı hareket etmen gereken bir gün olabilir. Belki beklenmedik bir ödeme ile karşılaşabilir veya yeni bir yatırım fırsatı çıkabilir karşına. Hatta belki de yeni bir iş bağlantısı kurma fırsatı bile doğabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise özgürlük ihtiyacın artabilir. Partnerine olan saygını göstermek ve kendi kişisel alanını net bir şekilde belirlemek, bugün her zamankinden önemli hale gelebilir. Güneş'in etkisi altında aşka olan ihtiyacın da artabilir... Yani kalbin, bugün denge isteyebilir. Her şeyin dozunda olduğu bir düzen ise sana düşündüğünden çok daha iyi gelebilir. Bunun için saygılı olmak ve kişisel sınırlara özen göstermek en önemlisi unutma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…