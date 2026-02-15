Sevgili Boğa, bugün Güneş ile Uranüs'ün enerjik karesi, iş hayatında beklenmedik ve belki de biraz şaşırtıcı olaylarla karşılaşmanı sağlayabilir. Gözlerini açıp yeni bir haftaya 'Merhaba!' dediğin bu Pazartesi sabahı, ofise adım attığında alışkın olduğun düzenin bir anda değişmiş olabileceğini fark edebilirsin.

Belki de ekip içinde görev dağılımı yeniden yapılandırılmış olabilir, belki de finansal konularda beklenmedik bir karar alman gerekebilir. Bu tür değişiklikler ilk başta biraz huzursuz edebilir seni, belki de biraz gergin hissettirebilir. Ancak unutma ki her değişim bir fırsattır ve bu durum, belki de daha güçlü bir pozisyona geçiş yapmanı sağlayabilir.

Bugün ayrıca maddi konularda hızlı düşünmen ve hızlı hareket etmen gereken bir gün olabilir. Beklenmedik bir ödeme ile karşılaşabilir veya yeni bir yatırım fırsatı çıkabilir karşına. Hatta belki de yeni bir iş bağlantısı kurma fırsatı bile doğabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…