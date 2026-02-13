Sevgili Boğa, bugünlerde kendini biraz köşeye sıkışmış gibi hissedebilirsin. Sanki bir labirentin ortasında kalmışsın ve hangi yolu seçeceğine karar vermek zorundasın. Her zamanki güvende ve rahat hissettiğin yer mi yoksa yeni ve heyecan verici bir maceraya atılmak mı? İçinde bir yerlerde, belki de derinlerde, bir değişiklik yapma arzusu var ve artık bunu görmezden gelmenin bir anlamı yok. Bu hafta sonu planlarının birdenbire değişmesi, bu monotonluktan kurtulmak için tam da ihtiyaç duyduğun fırsat olabilir.

Ama dur bir dakika: Sana bir uyarıda bulunmamız gerekiyor. Bugün, risk almaya ve rutinlerini kırmaya hazır hissettiğin bir gün. Ancak maddi konularda biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Bir hesaplamada hata yapabilirsin ve bu seni biraz sarsabilir. Bu durum, konfor alanından çıkmak konusundaki cesaretini de sarsabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…