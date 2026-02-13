Sevgili Boğa, bugün kendini bir çıkmazda hissedebilirsin... Konfor alanınla cesaretin arasında bir seçim yapman gerekebilir. Günlük rutininin rahatlığına alışmış olsan da içten içe bir değişiklik arzusuyla yanıp tutuştuğunu ise artık inkar etmemelisin. Bu hafta sonu planlarının aniden değişmesi, bu monotonluktan kurtulman için iyi bir fırsat olabilir.

Tam da bu noktada sana bir uyarıda bulunmamız şart: Risk almaya açık ve rutinlerden kopmak üzere olduğun bugün, maddi konularda dikkatli olman gerekiyor. Dikkatini topla, zira yaptığın bir hesaplama yanlış çıkabilir ve bu durum seni biraz sarsabilir. Tabii konfor alanından çıkmak konusunda cesaretin de sarsılabilir, böyle anlarda.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise sürpriz bir netleşme seni bekliyor. Birinin senden daha net bir tavır almanı beklediğini unutma. Ve eğer ilişkin varsa, gürültülü bir hesaplaşmaya hazır ol. Suların durulması, her şeyin yerli yerine oturması için havayı temizleyecek ve ilişkini güçlendirecek gerçekleri açığa vurmanın zamanı geldi. Ama eğer bekar isen seni uzun süredir izleyen biri artık o ilk adımını atarak kalbini çalabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…