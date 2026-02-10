Sevgili Boğa, bugün iş hayatında belki de farkında bile olmadan omuzlarında taşıdığın ve aslında sana ait olmayan bir yükün varlığını fark edebilirsin. Zira Güneş ile Chiron altmışlığı, kendine karşı haksızlık ettiğin, gereğinden fazla sorumluluk hissettiğin alanları da aydınlatıyor. Belki bir sohbet, belki beklenmedik bir gelişme, 'Neden bu yükü ben taşıyorum?' diye sorgulamanı sağlıyor. İşte bu noktada maddi ya da mesleki konularda daha net sınırlar çizerek kendine odaklanacaksın!

Tabii bu durumda, iş hayatında ya da günlük rutinlerinde sana kendini güvende hissettirecek bir sistem kurmaya odaklanacaksın. Belki de daha önce seni huzursuz eden belirsizlikler, artık yönetilebilir bir hale gelecek. Çünkü artık kendi değerini daha net bir şekilde görüyorsun! Kişisel hedefler ve bireysel başarılara odaklan, şimdi kazanacaksın!

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise 'Fazla değer veriyorum' hissi yerini daha dengeli bir duyguya bırakıyor. Karşındaki kişiden onay bekleme ihtiyacını bir kenara bırakıyorsun. Artık kalbini koruma hali devreye giriyor. Aşka odaklanıyor, sevgi dolu bir güne ve tabii ki hak ettiğin değeri alacağın ilişkilere çeviriyorsun yüzünü. Bak göre sevilmek ve şımartılmak sana pek bir iyi gelecek. Üstelik çok da yakışacak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…