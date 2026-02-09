Sevgili Boğa, bugün Venüs'ün Balık burcuna geçişiyle birlikte, sosyal çevresine ve network ağına taze bir rüzgar estirecek. Haftanın yoğun temposunda, iş ilişkilerinin sadece çıkar üzerine değil de ruhsal bir bağ üzerine de kurulu olabileceğini hissedeceksin. Tabii bu herkes için geçerli olmayacaktır, unutma! Ancak gelecek hedeflerini paylaşabileceğin, ortak hedeflere sahip olduğun bir dost da gücüne güç katmaya yetecektir.

Tam da bu noktada kolektif bir başarı için enerjilerini toplamalısın. Bireysellikten uzaklaşıp toplumsal faydayı ön plana aldığı bu Salı gününde, ekip çalışmalarında uzlaşmacı tavrı sayesinde krizleri kolayca yönetebilir ve hayır işleriyle profesyonel projelerini harmanlayabilir. Stratejin, başkalarına yardım etmek iken başarısını da yükseltmek üzerine kurulu olacaktır. Verdikçe çoğalacağın bir güne başlıyoruz, bunu da sakın unutma!

Peki ya aşk? Özel hayatında ise sosyal etkinlikler veya kalabalık gruplar içinde parlayacağı bir enerji söz konusu. Arkadaş çevresinden biriyle arasında masalsı bir çekim oluşabilir bugün. Sevginin daha evrensel, daha kabullenici ve daha yumuşak aktığı bir Salı akşamı, seni bekliyor... Romantik ve duygusal yönlerini en iyi şekilde ortaya koyabileceğin bu akşamın tadını çıkar. Olduğun gibiyken seni saran bu aşığa, kalbini vermeyi de bir düşün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…