Sevgili Boğa, bugün gökyüzündeki hareketlilik hayatına etki edecek. Satürn, Koç burcuna geçiş yapıyor. Bu geçiş ise senin için perde arkasında, ışıkların altında olmadan çalışmanın zamanı geldiğini işaret ediyor. Kariyerinde, belki de dikkat çekmeyen ama son derece kritik bir hazırlık süreci de başlıyor şimdi. Bu süreç, eski alışkanlıklarını bırakmanı ve yeni bir yol çizmeni gerektirebilir.

Tam da bu noktada yalnız başına çalışmanın, bireysel planlar yapmanın ve uzun vadeli hedeflerini yeniden yapılandırmanın sana başarı getireceğini söyleyebiliriz. Ama aceleci bir tavır sergilememeli, bunun yerine sağlam adımlarla ilerlemelisin. İşte bu durumda Satürn'ün hoşuna gidecek, başarıya olan odağın ve hırsın adeta ödüllendirecek!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, bugün daha içe dönük bir ruh hali ile hareket edebilirsin. Geçmişten kalan bir konu sona erebilir ya da belki de uzun zamandır sırtında taşıdığın bir duygusal yükten kurtulabilirsin. Ama sessizlik, bugün senin için en iyi şifa olacak. Kendine biraz zaman ayır, iç sesini dinle ve ruhunun derinliklerine bir yolculuk yap. Bu yolculuk, sana ihtiyacın olan huzuru ve dinginliği getirecektir. Böylece aşka dair neler yapacağına karar verebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…