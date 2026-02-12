Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında biraz daha içe dönük bir ruh hali içinde olabilirsin. İç dünyanın zenginliklerine dalmak ve orada biraz vakit geçirmek senin için en doğru seçenek olabilir. Geçmişte yaşanan ve üzerinde hala etkisi devam eden bir konu bugün sona erebilir. Belki de uzun zamandır omuzlarında taşıdığın, içini sıkıştıran bir duygusal yükten sonunda kurtulabilirsin. Bu, senin için bir rahatlama anı olacak, nefes almanı sağlayacak.

Bugün sessizliğin gücünü de kullanabilirsin tabii! Zira sessizlik, senin için en iyi şifa olacak. Kendine biraz zaman ayır, belki bir fincan kahve eşliğinde sessiz bir köşede otur ve iç sesini dinle. Ruhunun derinliklerine bir yolculuk yap, belki de uzun zamandır görmezden geldiğin duygularınla yüzleş ve aşka dair arzularını kucakla! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…