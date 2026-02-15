Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında özgürlük duygusunun ön plana çıktığını hissedebilirsin. Partnerinize olan saygını göstermek ve kendi kişisel alanını net bir şekilde belirlemek, bugün her zamankinden daha kritik bir öneme sahip olabilir.

Güneş'in etkisi altında, aşka olan ihtiyacının da arttığını hissedebilirsin. Kalbinin derinliklerinden gelen bu ses, bugün dengeyi arzuluyor olabilir. Bir yandan aşkı yaşamak, diğer yandan da özgürlüğünü korumak... Bu dengeyi kurabilmek, seni düşündüğünden çok daha rahatlatabilir ve huzur verici olabilir.

Tabii her şeyin dozunda olduğu bir düzen, bugün senin için en ideal olanı olabilir. Bu yüzden aşkı yaşarken, aynı zamanda kişisel sınırlarına da özen göstermeyi unutma yine de! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…