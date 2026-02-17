onedio
Boğa Burcu right-white
18 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.02.2026 - 18:16

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 18 Şubat Çarşamba günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Güneş, Balık burcuna adım atarak finansal dönüşüm alanında bazı hareketliliklere yol açıyor. Bu, kariyerindeki ortak gelirler, primler, yatırımlar ve kredi konularını yeniden gündeme getirebilir. Belki de uzun zamandır beklediğin bir ödeme nihayet kapını çalacak ya da belki de bir borç yapılandırması seni rahatlatacak. Bu dönemde, krizleri fırsata dönüştürme yeteneğinle adeta bir şampiyon gibi öne çıkıyorsun.

Ortaklık gerektiren işlerde ise daha dikkatli ancak cesur olman gereken bir döneme giriyorsun. Risk analizi yaparak hareket edersen, sonunda kazançlı çıkacağın bir dönem seni bekliyor. Psikolojik dayanıklılığın, bu süreçte seni rakiplerinden bir adım öne taşıyacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise tutkunun ateşi yükseliyor. Derin ve yoğun bir çekim hissi yaşayabilirsin. Eğer bir ilişkin varsa, tutkuyla harmanlanan yakınlığın ile aranızdaki bağlar daha da güçlenebilir. Tabii bekarsan, aşkın karşı konulmaz çekimi güçlü bir kimyasal etkisine dönüşebilir. Heyecanla kendini aşka bırakabilirsin şimdi... Ama bunun için yeterince cesur musun?  Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

