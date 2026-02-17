Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında adeta bir volkan patlaması yaşanacak. Tutkunun kıvılcımları etrafında adeta bir yangın başlatacak. Derin bir çekim hissi, kalbinin ritmini hızlandıracak ve adeta nefesini kesecek. Bu his, seni tamamen sarabilir ve hayatının her anını daha yoğun yaşamanı sağlayabilir.

Eğer bir ilişkin varsa, bu tutkunun ateşi, aranızdaki bağları daha da sıkılaştırabilir. Sevdiğin kişiyle arandaki yakınlığın, bu tutkuyla harmanlanarak bir aşk dansına dönüşebilir. Ama eğer bekar bir Boğa burcuysan, aşkın karşı konulmaz çekim gücü, bir kimyasal reaksiyon yaratarak hayatına yeni biri girebilir. Bu çekim gücü, seni bir aşk fırtınasının içine çekebilir. Peki, bunun için yeterince cesaretin var mı? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…