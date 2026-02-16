Sevgili Boğa, bugün senin için oldukça önemli bir gün! Çünkü Kova burcunda gerçekleşen Güneş Tutulması, kariyer evinde büyük bir etki yaratıyor. Bu etki, statünde güçlü ve etkileyici bir başlangıç yaratma potansiyeli taşıyor. Salı sabahı, belki de hiç beklemediğin bir görüşme, sürpriz bir teklif ya da görev değişikliği ile karşılaşabilirsin. Uzun zamandır beklediğin ve belki de yorulduğun bir konuda sonunda netlik kazanabilirsin. Zira bu tutulma, seni daha görünür ve dikkat çekici bir konuma taşıyabilir.

Bize soracak olursan, şimdi kendi işini kurmayı düşünmelisin. Ya da en azından departmanını değiştirmeyi, teknolojik bir projeye dahil olmayı ve konfor alanından çıkmayı planlayabilirsin. İşte bu sayede uzun vadeli bir başarı elde edebilirsin. Salı günü vereceğin bir karar, kariyer yolunda kalıcı bir değişiklik yaratabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, Venüs ile KAD Kavuşumu kalbini ciddi bir ilişkiye yönlendiriyor. Bekar bir Boğa burcuysan, kalıcı bir ilişki potansiyeli taşıyan bir tanışma söz konusu olabilir. Ama ilişkin varsa, gelecek hakkında konuşmalar gündeme gelebilir. Bu dönemde aşk hayatında ciddi ve kalıcı adımlar atabilirsin. Onunla aynı eve taşınmayı, birlikte bir hayat planlamayı ya da yola çıkmayı hiç düşündün mü? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…