Sevgili Boğa, bugün Venüs ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, hayatına geniş bir vizyon katma gücü veriyor. Bu enerji özellikle kariyer alanında hissedilebilir. Uluslararası bağlantılar, eğitim, medya ya da dijital projeler gibi konular gündemini meşgul edebilir.

Tam da bu noktada sosyal medyada yaptığın bir paylaşımın ya da kalabalık bir ortamda gerçekleştirdiğin bir etkinliğin dikkatleri üzerine çekmesi an meselesi. Gökyüzünün sana verdiği bu enerji ile ukun da bir hayli genişliyor. Bu arada gelecek haftanın planlarını yaparken cesur olmayı unutma!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelirsek, eğlenceli ve hareketli bir enerji seni bekliyor. Seyahatler, kurslar ya da online ortamlar senin için heyecanlı bir tanışma fırsatı yaratabilir. Derin bir aşk ise aradığın dikkatli olmalısın... Ama keyifli yakınlaşmalar veya anlık hevesler için kendini yeniliklere bırakabilirsin. Hayatına yeni girecek insanlara bir şans ver! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…