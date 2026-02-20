onedio
21 Şubat Cumartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
21 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

20.02.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Boğa ve yükselen Boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Şubat Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 21 Şubat Cumartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün Mars ile Chiron arasındaki altmışlık açının etkisinde kalıyorsun. Bu astrolojik etkileşim, maddi konular üzerinde özellikle yoğunlaşmanı sağlayacak bir enerjiyi beraberinde getiriyor. Daha önce belki de hayal kırıklığına uğradığın, zarar ettiğin ya da belki de kayıp yaşadığın bir meselede, şimdi yeniden toparlanma fırsatı doğuyor.

Tam da bu noktada özellikle de finansal bir hatayı düzeltilebilir ve bu sayede maddi durumun üzerinde bir kontrol sağlayabilirsin. Tabii bu durumda hafta sonuna hızlı bir giriş yapıyor, işle ilgili telefon ya da mesaj trafiğinin içinde buluyorsun kendini. Bu durum seni biraz yorabilir ama unutma, ki cesur ve kontrollü bir karar, sana beklenmedik bir kazanç getirebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Chiron'un etkisi ile güven teması daha da ön plana çıkıyor. Partnerinle açık ve dürüst konuşmalar, aranızdaki bağı daha da güçlendiriyor. Onun kendini sana teslim etmesi, önceliğin oluyor. Görünen o ki ondan duymak istediğin şeyler var! Ama eğer bekarsan, maddi açıdan güçlü ancak duygusal yaraları olan biri dikkatini çekebilir. Ona şifa olmak isterken, kendini aşkın içinde bulabilirsin, dikkat et! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

