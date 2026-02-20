Sevgili Boğa, bugün Mars ve Chiron arasındaki altmışlık açı, senin için bir enerji dalgası yaratıyor ve bu enerji özellikle maddi konuları odak noktasına alıyor. Belki geçmişte bir finansal hata yaptın, belki bir yatırımda kayıp yaşadın ya da belki de bir iş fırsatını kaçırdın. Ama endişelenme, çünkü bu astrolojik etkileşim, tüm bu sorunları çözme ve maddi durumunu düzeltme fırsatı sunuyor.

Yani bu enerji dalgası, finansal hatalarını düzeltme ve maddi durumunu kontrol altına alma şansı veriyor. Tabii bu, hafta sonuna hızlı ve yoğun bir giriş yapmanı gerektirebilir. İşle ilgili telefon görüşmeleri, e-postalar, mesajlar... Evet, biraz yorucu olabilir ama unutma, cesur ve kontrollü bir karar, beklenmedik bir maddi kazanç getirebilir. Bu yüzden, enerjini doğru yerlere yönlendir, finansal durumunu gözden geçir ve belki de biraz risk al. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…