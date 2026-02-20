Sevgili Koç, bugün seni geçmişte tereddüt ettiren, belki de biraz korkutan o adımı atmalısın! Mars ve Chiron'un gökyüzünde oluşturduğu altmışlık, seni bu hamleyi yapmaya cesaretlendiriyor. Hatırla, belki de kariyerinde bir zamanlar seni öz güven krizine sürükleyen bir durumla karşı karşıya kalmıştın. Ancak bu sefer sahnede farklı bir sen var, daha güçlü, daha kararlı ve her şeyden önemlisi hazırsın.

Rekabetin karanlık gölgesinden çıkıp ışıltılı sahnenin merkezine adım atmanın tam zamanı. Unutma, belki de bir zamanlar yarım bıraktığın bir projenin ya da ertelemek zorunda kaldığın bir girişimin için umulmadık bir destek kapıda olabilir.

Bugünün sihirli anahtarı ise risk almak yerine, kendine olan inancınla ve güveninle hareket etmek olacak. Bu arada, güç savaşlarına girmek yerine, yeteneklerinle ve performansınla konuşmayı tercih etmelisin. Hızla ilerlemek yerine, her adımını dikkatlice atarak, stratejik bir şekilde ilerlemek senin için en doğru seçenek olacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…