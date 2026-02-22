onedio
23 Şubat Pazartesi Boğa Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
23 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Şubat Pazartesi günü Boğa ve yükselen Boğa burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Şubat Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugünün yoğun temposuna ayak uydurman biraz zaman alabilir, bu yüzden bu sabaha yavaş ve sakin başlamak senin için daha iyi olabilir. Belki biraz geç kalkabilir, güne daha yumuşak bir başlangıç yapabilirsin. Alarmı kapatmak mı, işte bu Pazartesi en çok ihtiyacın olan bu! 

Yoğun stres ve hareketlilik nedeniyle boyun ve omuz bölgelerinde gerginlik hissi oluşabilir. Bunu engellemek için de belki gün içinde fizyoterapi, spor veya esneme hareketleri yapmalısın. Yani, sağlığın için hem bedensel hem zihinsel anlamda biraz gevşemelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

