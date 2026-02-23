Sevgili Kova, bugün senin için bir iletişim maratonu olacak! Toplantılar, e-postalar, hızlı telefon görüşmeleri... Hepsinin seni beklediği bir güne başlıyorsun. Bu yoğun tempo ilk bakışta biraz gözünü korkutsa da aslında bu durum senin görünürlüğünü artıracak. İş hayatında daha çok tanınmanı sağlayacak bu süreçte bilgi birikimin ve yeteneklerinle parla!

Şimdi sıkı dur, çünkü tam da bu noktada yeni bir anlaşma ya da sözleşme de gündeminde yer alabilir. Belki ilk etapta büyük bir gelir kaynağı gibi görünmeyebilir ama düzenli bir kazanç sağlayacak bir fırsat kapını çalmak üzere. Her şeyi kontrol edip iletişim süreçlerini denetleyerek başarı elde edebilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise konuşarak çözüm bulma zamanı geldi. Partnerinle arandaki mesafeyi kapatmanın en iyi yolu, bugüne kadar konuşulmayıp halının altına süpürülen ne varsa sohbet etmek olabilir. Belki bu sayede geçmişi de geride bırakabilirsin. Ardında kalması gereken eski aşklarla yüzleşebilir, eski defterleri birer birer kapatarak kalbini yeni aşklara açabilirsin. Bunu bir düşün deriz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...