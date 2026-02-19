Sevgili Kova, bugün gökyüzündeki Satürn ile Neptün kavuşumu, parayla ilgili konularda ayaklarını yere sağlam basmanı istiyor. Elinden çıkanla eline geçeni dengeleyecek bir bütçe planı yapman, bu dönemde sana yardımcı olacak. Zira hayallerindeki gelir seviyesine ulaşmak için sadece hayal etmek yetmiyor, değil mi? Bir de bunun için bir sistem kurmalı, planlı ve düzenli hareket etmelisin. Plansız atılan adımlar ve riskler, bu dönemde seni zor duruma düşürebilir.

Galiba, kariyer hayatında gelirini artırmak için yeni bir model geliştirebileceğin bir dönemdesin. Belki de yeni bir iş fikri, belki de mevcut işinde bir yenilik... Ek kazanç kapısı açılabilir ama unutma ki bu dönemde disiplin en önemli anahtarın olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise maddi konular ön plana çıkıyor. Sevgilin ya da eşinle maddi konuları konuşabilir, ortak bir bütçe planı yapabilirsin. Hem ne derler bilirsin, 'Hayat müşterek.' İşte bu yüzden sadece aşkı ve duyguyu değil, sorumlulukları ve bütçeyi de paylaşmalısınız. Ancak bu sayede gerçekten 'biz' olabilir, aşkı sahiplenebilirsin. İzin ver, artık her şey birlikte olsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…