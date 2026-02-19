Sevgili Kova, bugün Satürn ile Neptün'ün kavuşumu, parayla ilgili konularda daha gerçekçi olmanı ve ayaklarını yere daha sağlam basmanı gerektiriyor. Bu dönemde, gelir ve giderlerini dengelemek için bir bütçe planı yapman, finansal durumunu kontrol altına almanı sağlayacak. Çünkü hayallerindeki gelir seviyesine ulaşmak için sadece hayal kurmak yetmiyor, değil mi? Bu hedefe ulaşmak için bir sistem kurmalı, planlı ve düzenli hareket etmelisin. Bu dönemde plansız atılan adımlar ve aşırı riskler, seni beklenmedik zor durumlarla karşı karşıya bırakabilir.

Kariyer hayatında ise gelirini artırmak için yeni bir model geliştirebileceğin bir döneme giriyorsun gibi görünüyor. Belki de aklında yeni bir iş fikri var, belki de mevcut işinde bir yenilik yapmayı düşünüyorsun... Ek kazanç kapısı açılabilir ama bu dönemde disiplinli olmak en önemli anahtarın olacak. Unutma ki her başarı disiplinli bir çalışmanın sonucudur. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…