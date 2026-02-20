onedio
Kova Burcu right-white
21 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.02.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Şubat Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 21 Şubat Cumartesi günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün Mars'ın ve Chiron'un oluşturduğu altmışlık iletişim evrende bir nevi şifalı bir cesaret rüzgarı estiriyor. Bu enerji, belki de uzun zamandır üzerinde konuşulmayan, belki de bir türlü netlik kazanmayan bir konuyu aydınlığa kavuşturabilir. İş görüşmeleri ya da önemli tekliflerin konuşulduğu toplantılar için harika bir gün.

Ancak sen yine de fikirlerini savunurken sakinliğini koru ama kararlılığından da ödün verme. Unutma ki senin sözlerin, duruşun etkileyici ve ilham verici... Üstelik istediğin her şeyi elde edebilecek kadar kararlı ve akıllısın da! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise mesajlaşma trafiğinin yoğunlaşacağı bir döneme giriyorsun. Eğer bekar bir Kova burcu isen, sosyal medya üzerinden başlayan bir sohbetin sürpriz bir şekilde ilginç bir yöne evrilebileceğini söyleyebiliriz. Kim bilir, belki de yeni bir aşkın ilk kıvılcımları bu sohbetlerde saklıdır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

