Sevgili Kova, bugün Mars ile Chiron arasında oluşan altmışlık açı, evrenin enerji dalgalarını adeta bir şifa rüzgarı olarak hissettiriyor. Bu rüzgar, belki de uzun zamandır üzerinde konuşulmayan, belki de bir türlü netlik kazanmayan bir konuyu aydınlığa çıkarabilir, belirsizlikleri giderip, anlam karmaşasını çözebilir. İş görüşmeleri, önemli tekliflerin konuşulduğu toplantılar için bu enerji dalgası, adeta bir kılavuz, bir rehber olabilir.

Fakat bu enerji rüzgarının seni savrulmaktan koruyacak olan şey, sakinliğin ve kararlılığın olacak. Fikirlerini savunurken, sakinliğini korumak ve kararlılığından ödün vermemek, senin en büyük kozun olacak. Unutma ki senin sözlerin, duruşun, etkileyici ve ilham verici... Sen, bir nevi enerji kaynağısın. Üstelik, istediğin her şeyi elde edebilecek kadar kararlı ve akıllısın da. Bu enerji dalgasını kullanarak, belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün o konuyu aydınlığa çıkarabilir, belki de hayatının en önemli toplantısında, en etkileyici sunumunu yapabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…