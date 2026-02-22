Kazananlar Belli Oldu: 79. BAFTA Ödülleri Sahiplerini Buldu
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
En İyi Orijinal Senaryo, En İyi Orijinal Müzik Ödülü - Sinners/Günahkarlar (Ryan Coogler)
İngiliz Yazar, Yönetmen veya Yapımcı Tarafından Yapılan En İyi İlk Film - My Father's Shadow (Babamın Gölgesi)
En İyi İngiliz Kısa Film Ödülü - This is Endometriosis
En İyi Belgesel - Mr. Nobody Against Putin
En İyi Makyaj ve Saç Ödülü, En İyi Kostüm Tasarımı, En İyi Yapım Tasarımı Ödülü - Frankenstein
En İyi Çocuk ve Aile Filmi - Boong
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü - One Battle After Another (Sean Penn)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü - Sinners (Wunmi Mosaku)
En İyi Özel Görsel Efekt - Avatar: Ateş ve Kül
En İyi Kurgu, En İyi Görüntü Yönetmenliği, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Yönetmen (Paul Thomas Anderson) - One Battle After Another
En İyi İngiliz Filmi - Hamnet
Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü - Sentimental Value
