Kazananlar Belli Oldu: 79. BAFTA Ödülleri Sahiplerini Buldu

Film, geçmişin silinmez izleri, kopan aile bağları ve sanatın hem iyileştirici hem de yıkıcı gücünü odağına alan çarpıcı bir modern trajikomedi. Hikaye, yolları uzun zaman önce ayrılmış iki kız kardeşin, başarılı oyuncu Nora (Renate Reinsve) ile kendi hayat yolunu bulmaya çalışan içe dönük Agnes'in yaşamına odaklanıyor. Yıllardır görüşmedikleri babaları Gustav (Stellan Skarsgård), bir zamanlar saygın bir yönetmenken şimdi kariyerinin alacakaranlığını yaşayan bir figür olarak aniden hayatlarına geri döner. Gustav'ın elinde, Nora'nın başrol oynamasını istediği son bir senaryo vardır. Bu filmle hem kızının kariyerini zirveye taşımayı hem de dağılmış ailesini yeniden bir araya getirmeyi ummaktadır. Ancak bu 'manevi' birleşme çabası, sadece eski yaraları deşmekle kalmaz; aksine komik olduğu kadar derinden acı veren yüzleşmelere, unutulmuş gerçeklerin su yüzüne çıkmasına ve aile sırlarının deşifre olmasına neden olur. Sanatın ve aile olmanın karmaşık dinamikleri arasında sıkışıp kalan Nora, Agnes ve Gustav, geçmişle hesaplaşırken geleceğe dair umutlarını da sorgulayacakları, duygu yüklü bir maceraya atılırlar.