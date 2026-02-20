onedio
TRT Tabii, İsmail Hacıoğlu'nun Yeni Dizisine Dair Paylaşımları Sosyal Medyada Sildi

Esra Demirci
20.02.2026 - 18:32

TRT1'de yayınlanan Cennetin Çocukları'nın başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde kullandığını itiraf etmesinin ardından dizi kadrosundan çıkarıldı. İsmail Hacıoğlu yerine yeni başrol arayışı sürerken bir hamle de TRT Tabii'den geldi. Tabii platformu, İsmail Hacıoğlu'nun yayınlanacak Rüzgarlı Pazar dizisine dair tüm paylaşımları sosyal medya hesaplarından sildi.

Ünlülere yönelik yapılan operasyonlarda oyuncu İsmail Hacıoğlu gözaltına alınmıştı.

TRT 1'de yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinde başrol olan İsmail Hacıoğlu, soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve test için örnekler vermişti. Test sonuçları henüz açıklanmadan yasaklı madde kullandığını itiraf eden İsmail Hacıoğlu, TRT yönetimi tarafından dizi kadrosundan çıkarıldı. İsmail Hacıoğlu yerine yeni başrol arayışı başlarken bir hamle de TRT Tabii'den geldi.

TRT Tabii platformu, İsmail Hacıoğlu'nun başrolde yer aldığı Rüzgarlı Pazar dizisine dair yapılan paylaşımları sildi.

İsmail Hacıoğlu ve Ayça Ayşin Turan'ın rol aldığı Rüzgarlı Pazar'ın çekimleri tamamlanmış fakat Tabii'de henüz yayınlanmamıştı. Diziye dair pek çok paylaşım yapılırken TRT'nin söz konusu gelişmesinin ardından Tabii'nin sosyal medya hesabından da hamle gecikmedi. İsmail Hacıoğlu'nun rol aldığı diziye dair tüm paylaşımlar silindi.

