TRT Tabii, İsmail Hacıoğlu'nun Yeni Dizisine Dair Paylaşımları Sosyal Medyada Sildi
TRT1'de yayınlanan Cennetin Çocukları'nın başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde kullandığını itiraf etmesinin ardından dizi kadrosundan çıkarıldı. İsmail Hacıoğlu yerine yeni başrol arayışı sürerken bir hamle de TRT Tabii'den geldi. Tabii platformu, İsmail Hacıoğlu'nun yayınlanacak Rüzgarlı Pazar dizisine dair tüm paylaşımları sosyal medya hesaplarından sildi.
Ünlülere yönelik yapılan operasyonlarda oyuncu İsmail Hacıoğlu gözaltına alınmıştı.
TRT Tabii platformu, İsmail Hacıoğlu'nun başrolde yer aldığı Rüzgarlı Pazar dizisine dair yapılan paylaşımları sildi.
