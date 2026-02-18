onedio
The Knight of the Seven Kingdoms Benzeri Son Yılların En İyi 15 Dizisi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
18.02.2026 - 23:41

Fantastik evrenler, şövalyeler, hanedan çatışmaları ve güç mücadeleleri son yıllarda dizilerde yeniden yükselişe geçti. Özellikle The Knight of the Seven Kingdoms gibi yapımlar, izleyiciyi büyük dünyalar kuran hikayelere yöneltti. Biz de son yıllarda çıkan ve izleyicilerden iyi puan alan 15 diziyi bir araya getirdik.

House of the Dragon
Dizi

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri
Dizi

Lady Jane'im
Dizi

House of the Dragon

Targaryen hanedanı içindeki taht mücadelesi dizinin merkezindedir. Kralın varis seçimi aileyi ikiye böler. Ejderhalar savaşın sembolüne dönüşür. Karakterler güç için birbirlerine karşı çıkar. Dizi Westeros tarihindeki büyük iç savaşa giden yolu anlatır.

The Lord of the Rings: The Rings of Power

Orta Dünya’da karanlık güçler yeniden yükselir. Elfler ve insanlar yaklaşan tehlikeyi fark etmeye başlar. Güç yüzüklerinin yapılması dengeleri değiştirir. Galadriel büyük bir tehdidi durdurmaya çalışır. Hikaye büyük savaş öncesi dönemi anlatır.

Vikings: Valhalla

Viking savaşçıları yeni topraklar için sefere çıkar. Leif Erikson ve ekibi hem savaş hem inanç çatışmaları yaşar. İngiltere ile yaşanan gerilim hikayeyi şekillendirir. Karakterler farklı liderlik anlayışlarıyla karşılaşır. Dizi tarihsel olayları dramatik şekilde işler.

The Winter King

Arthur efsanesi daha gerçekçi bir yaklaşımla ele alınır. Arthur sürgünden dönerek halkını bir arada tutmaya çalışır. Britanya’da kabileler arasında güç savaşı sürmektedir. Merlin gibi karakterler siyasi olayları etkiler. Hikaye efsanenin karanlık tarafını anlatır.

Shōgun

Bir İngiliz denizci feodal Japonya’da hayatta kalmaya çalışır. Yerel lordlar arasındaki mücadeleye istemeden dahil olur. Sadakat ve strateji sürekli önem kazanır. Kültürel çatışmalar hikayeye yön verir. Dizi politik dengeler üzerinden ilerler.

The Wheel of Time

Kehanete göre dünyayı kurtaracak bir kişi aranır. Genç karakterler beklenmedik bir yolculuğa çıkar. Büyü ve eski güçler yeniden ortaya çıkar. Farklı krallıklar arasında gerilim artar. Hikaye büyük bir savaşın yaklaşmasını anlatır.

The Serpent Queen

Catherine de Medici genç yaşta Fransız sarayına gelir. Hayatta kalmak için zekasını kullanmak zorunda kalır. Saray içindeki entrikalar sürekli değişir. İttifaklar kısa sürede düşmanlığa dönüşür. Dizi güç oyunlarını karakter üzerinden anlatır.

Blue Eye Samurai

Yarı Japon bir savaşçı intikam almak için yola çıkar. Geçmişi onu sürekli takip eder. Yolculuk sırasında farklı insanlarla karşılaşır. Savaş ve kimlik arayışı iç içe geçer. Hikaye kişisel bir hesaplaşmaya dönüşür.

Arcane

İki kardeş farklı şehirlerde farklı hayatlar yaşar. Bilimsel keşifler siyasi bir çatışmaya dönüşür. Şehirler arasındaki sınıf farkı büyür. Karakterler seçimlerinin sonuçlarıyla yüzleşir. Dizi kişisel hikayeleri büyük bir çatışma içinde sunar.

Twilight of the Gods

İskandinav mitolojisinden esinlenen bir savaş hikayesi anlatılır. Tanrılar ve insanlar arasında gerilim artar. Bir grup savaşçı intikam için bir araya gelir. Kehanetler olayların yönünü değiştirir. Hikaye büyük bir çatışmaya doğru ilerler.

Dragon Age: Absolution

Bir grup hırsız tehlikeli bir göreve çıkar. Görev sırasında politik sırlar ortaya çıkar. Büyü ve güç mücadeleleri hikayeyi şekillendirir. Karakterler birbirlerine ne kadar güvenebileceklerini sorgular. Macera ilerledikçe risk büyür.

My Lady Jane

İngiliz tarihinden esinlenen hikaye fantastik bir şekilde yeniden anlatılır. Genç bir kadın, istemeden taht mücadelesinin ortasına düşer. Siyasi evlilikler olayları karmaşık hale getirir. Karakterler kaderlerini değiştirmek için risk alır. Dizi tarih ile mizahı bir araya getirir.

The Legend of Vox Machin

Macera peşindeki bir grup para için başladıkları yolculukta büyük bir tehditle karşılaşır. Her karakterin geçmişi hikayeye yeni bir boyut katar. Görevler zamanla kişisel meseleye dönüşür. Dostluk ve fedakarlık ön plana çıkar. Fantastik dünya genişledikçe tehlikeler büyür.

Damsel

Bir prenses, masallardaki kurtarılacak karakter olmaktan çıkar. Kendini bir tuzağın içinde bulduğunda hayatta kalmak için savaşır. Hikaye klasik şövalye anlatılarını tersine çevirir. Karakter kendi gücünü keşfeder. Yaşadıkları onun tamamen değişmesine yol açar.

The Witcher: Blood Origin

Elf dünyasında farklı halkların bir araya geliş süreci anlatılır. Büyük bir tehdit karşısında beklenmedik bir ekip kurulur. İlk büyücünün ortaya çıkışı hikayenin merkezine yerleşir. Güç dengeleri değiştikçe ittifaklar da kırılır. Dizi, Witcher evreninin geçmişini gösterir.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
