The Knight of the Seven Kingdoms Benzeri Son Yılların En İyi 15 Dizisi
Fantastik evrenler, şövalyeler, hanedan çatışmaları ve güç mücadeleleri son yıllarda dizilerde yeniden yükselişe geçti. Özellikle The Knight of the Seven Kingdoms gibi yapımlar, izleyiciyi büyük dünyalar kuran hikayelere yöneltti. Biz de son yıllarda çıkan ve izleyicilerden iyi puan alan 15 diziyi bir araya getirdik.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
House of the Dragon
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
The Lord of the Rings: The Rings of Power
Vikings: Valhalla
The Winter King
Shōgun
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
The Wheel of Time
The Serpent Queen
Blue Eye Samurai
Arcane
Twilight of the Gods
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dragon Age: Absolution
My Lady Jane
The Legend of Vox Machin
Damsel
The Witcher: Blood Origin
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın