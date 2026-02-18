onedio
Mahsun J'den Üzen Haber: 'Röportaj Adam' Mahsun Karaca, 3. Sezonla İlgili Açıklama Yaptı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.02.2026 - 09:58

Dijital platformda iki sezon yayınlanan Mahsun J, 2024-2025 yıllarında izleyiciyle buluştu. Röportaj Adam olarak bilinen Mahsun Karaca'nın başrolünde yer aldığı Mahsun J'nin üçüncü sezonu gelecek mi diye merak edilirken izleyiciyi üzen bir haber geldi.

Mahsun J, yayınlandığı iki sezonda da büyük beğeni topladı.

İstanbul'da yaşayan ve borç batağı içindeki bir motokurye olan Mahsun'un tesadüfen 'sıra dışı bir yeteneğini' keşfedip jigolo olmaya karar vermesiyle gelişen hikayeyi konu alan dizi, iki sezon boyunca kahkahaya boğmayı başarmıştı. 'Mahsun J üçüncü sezon var mı, ne zaman?' 'Mahsun J final mi yapacak?' diye merak edilirken dizinin başrolü Mahsun Karaca'dan üzen bir açıklama geldi.

Röportaj Adam olarak bilinen Mahsun Karaca, Mahsun J'nin üçüncü sezonunun gelmeyeceğini açıkladı.

twitter.com

Mahsun Karaca paylaşımında, 'Mahsun J dizisi bitti. Yeni sezon maalesef gelmeyecek. Bugüne kadar izleyen ve destekleyen herkese teşekkürler' ifadelerini kullandı. Böylece Mahsun J, ikinci sezonuyla final yapmış oldu.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
