Mahsun J'den Üzen Haber: 'Röportaj Adam' Mahsun Karaca, 3. Sezonla İlgili Açıklama Yaptı

İstanbul'da yaşayan ve borç batağı içindeki bir motokurye olan Mahsun'un tesadüfen 'sıra dışı bir yeteneğini' keşfedip jigolo olmaya karar vermesiyle gelişen hikayeyi konu alan dizi, iki sezon boyunca kahkahaya boğmayı başarmıştı. 'Mahsun J üçüncü sezon var mı, ne zaman?' 'Mahsun J final mi yapacak?' diye merak edilirken dizinin başrolü Mahsun Karaca'dan üzen bir açıklama geldi.