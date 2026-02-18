Mahsun J'den Üzen Haber: 'Röportaj Adam' Mahsun Karaca, 3. Sezonla İlgili Açıklama Yaptı
Dijital platformda iki sezon yayınlanan Mahsun J, 2024-2025 yıllarında izleyiciyle buluştu. Röportaj Adam olarak bilinen Mahsun Karaca'nın başrolünde yer aldığı Mahsun J'nin üçüncü sezonu gelecek mi diye merak edilirken izleyiciyi üzen bir haber geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahsun J, yayınlandığı iki sezonda da büyük beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Röportaj Adam olarak bilinen Mahsun Karaca, Mahsun J'nin üçüncü sezonunun gelmeyeceğini açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın